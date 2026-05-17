Чемпіон Велоспорт

Джиро д’Італія. Вінгегор завершив перший тиждень перемогою в горах

Олег Дідух — 17 травня 2026, 18:34
Йонас Вінгегор
x.com/giroditalia

Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем дев'ятого етапу Джиро д'Італія-2026. У неділю, 17 травня, гонщики подолали 184 км з гірським фінішем на Корно алле Скале (10,8 км, 5,8%).

Маршрут 9 етапу
giroditalia.it

На фініші Вінгегор на 12 секунд випередив австрійця Фелікса Галля з Decathlon CMA CGM. Топ-3 з відставанням у 34 секунди замкнув партнер Вінгегора по команді, італієць Давіде Піганцолі. Для Йонаса це вже друга перемога на Джиро-2026.

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах португалець Афонсу Еулаліо з команди Bahrain Victorious.

Результати дев'ятого етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 18 травня, на Джиро-2026 – другий день відпочинку. Після цього гонка відновиться 42-кілометровою рівнинною розділкою з Віареджо до Масси. Напередодні восьмий етап виграв Джонатан Нарваес.

