Джиро д’Італія. Вінгегор завершив перший тиждень перемогою в горах

Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем дев'ятого етапу Джиро д'Італія-2026. У неділю, 17 травня, гонщики подолали 184 км з гірським фінішем на Корно алле Скале (10,8 км, 5,8%).

На фініші Вінгегор на 12 секунд випередив австрійця Фелікса Галля з Decathlon CMA CGM. Топ-3 з відставанням у 34 секунди замкнув партнер Вінгегора по команді, італієць Давіде Піганцолі. Для Йонаса це вже друга перемога на Джиро-2026.

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах португалець Афонсу Еулаліо з команди Bahrain Victorious.

У понеділок, 18 травня, на Джиро-2026 – другий день відпочинку. Після цього гонка відновиться 42-кілометровою рівнинною розділкою з Віареджо до Масси. Напередодні восьмий етап виграв Джонатан Нарваес.