Презентовано маршрут Тур де Франс-2027

22 жовтня в Парижі відбулася презентація маршруту Тур де Франс 2027 року. Гонка пройде з 2 до 25 липня. За цей час спортсмени подолають 21 етап із 3 днями відпочинку – після 3, 9 і 15 етапів.

Перші три етапи Туру-2027 відбудуться у Великій Британії, що стало відомо ще у березні 2025 року. Перший етап розпочнеться у шотландському Единбурзі, це буде найпівнічніша точка старту в історії Туру.

У Великій Британії відбудуться перші 3 етапи, в ході яких гонка, окрім Шотландії, також завітає в Англію та Уельс. Після цього Тур повернеться до Франції, територію якої більше не покине до самого фінішу в Парижі.

На Турі-2027 буде дві індивідуальні розділки – на сьомому (38 км) і 16-му (33 км) етапах. При цьому на "Великій петлі" будуть лише 3 гірських фініші. Спершу пелотон завітає в Альпи, потім – у Піренеї. Завершиться гонка традиційним етапом у Парижі з потрійним проходженням пагорба Монмартр.

Сумарна дистанція Тур де Франс-2027 складе 3479 км із набором висоти в 53450 м.

Нашадаємо, чинним переможцем Тур де Франс є Тадей Погачар. У 2026 році словенець виграв гонку вп'яте за кар'єру.

🚩 Edimbourg ➡️ Paris 🏁 🤩 Here is the official route of the #TDF2027! 🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2027 ! https://t.co/0EtPvXzEq4 — Tour de France™ (@LeTour) October 22, 2026