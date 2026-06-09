Тур Овернь-Рона-Альпи. Visma Lease a Bike виграли командну розділку

Третій етап престижної французької велобагатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи (колишній Критеріум Дофіне), командна гонка з роздільним стартом на 28,4 км, завершився перемогою Visma Lease a Bike.

Маршрут 3 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

Команда у складі Воута Ван Арта, Брюно Армірая, Маттео Йоргенсона, Йоргена Нордхагена, Едоардо Аффіні, Пера Странда Хагенеса та Бена Тулетта на 9 секунди випередила британську Netcompany Ineos. Топ-3 з відставанням у 29 секунд замкнула команда EF Education EasyPost.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець першого етапу, француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У середу, 10 червня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 167 км горбистої дистанції з Пюї-ен-Веле до Монтрон-ле-Бен.