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Тур Овернь-Рона-Альпи. Visma Lease a Bike виграли командну розділку

Олег Дідух — 9 червня 2026, 18:38
Тур Овернь-Рона-Альпи. Visma Lease a Bike виграли командну розділку
Getty Images

Третій етап престижної французької велобагатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи (колишній Критеріум Дофіне), командна гонка з роздільним стартом на 28,4 км, завершився перемогою Visma Lease a Bike.

Маршрут 3 етапу
Маршрут 3 етапу
tour-auvergne-rhone-alpes.fr

Команда у складі Воута Ван Арта, Брюно Армірая, Маттео Йоргенсона, Йоргена Нордхагена, Едоардо Аффіні, Пера Странда Хагенеса та Бена Тулетта на 9 секунди випередила британську Netcompany Ineos. Топ-3 з відставанням у 29 секунд замкнула команда EF Education EasyPost.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг переможець першого етапу, француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У середу, 10 червня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 167 км горбистої дистанції з Пюї-ен-Веле до Монтрон-ле-Бен.

Критеріум Дофіне

Критеріум Дофіне

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