Тур Овернь-Рона-Альпи. Боден виграв перший етап

Французький велогонщик команди EF Education EasyPost Алекс Боден став переможцем першого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи, яка донедавна називалася Критеріум Дофіне. У неділю, 7 червня, гонщики подолали 146 км середньогірської дистанції з Візілля до Сен-Ісм'єра.

Маршрут 1 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

Боден виявився єдиним учасником відриву дня, який втримався під натиском пелотону. На фініші він на 32 секунди випередив бельгійця Рамсеса Дебрюйне з Alpecin Premier Tech і француза Лео Бісьйо з Decathlon CMA CGM.

Результати першого етапу:

У понеділок, 8 червня, в раках другого етапу гонщики подолають 234 км горбистої дистанції з Сен-Мартен-ле-Віну до Пюї-ен-Веле. Нагадаємо, минулого тижня Йонас Вінгегор став переможцем Джиро д'Італія-2026.