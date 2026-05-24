Джиро д’Італія. Дверснес Лавік створив сенсацію в Мілані

Норвезький велогонщик команди UnoX Фредрік Дверснес Лавік став переможцем 15 етапу Джиро д'Італія-2026. У неділю, 24 травня, гонщики подолали 136 км рівнинної дистанції з Вогери до Мілану. Столиця Ломбардії приймала фініш етапу Джиро в 90-й раз в історії.

У фінішному спринті з відриву Дверснес Лавік випередив двох італійців – Мірко Маестрі з Polti та Мартіна Марчеллузі з Bardiani CSF.

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг данець Йонас Вінгегор із команди Visma Lease a Bike, який напередодні виграв 14 етап.

У понеділок, 25 травня, на Джиро-2026 – третій день відпочинку. Гонка відновиться у вівторок, 26 травня, гірським етапом на території Швейцарії: 113 км з Беллінцони до Карі.