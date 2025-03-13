Париж – Ніцца. Мартінес переміг, Вінгегор втратив лідерство

Французький велогонщик команди Bahrain Victorious Ленні Мартінес став переможцем п’ятого етапу престижної багатоденки Світового туру Париж – Ніцца.

В рамках п’ятого етапу спортсмени подолали 197 км горбистої дистанції з Сен Жюст ен Шевале до гірського фінішу Кот Сан-Андре (1,7 км, 10,9%).

Маршрут 5 етапу Париж - Ніцца-2025 procyclingstats.com

Мартінес на 3 секунди випередив свого співвітчизника, Клемана Шампуссена з XDS Astana. Топ-3 замкнув чинний чемпіон Париж – Ніцца, американець Маттео Йоргенсон із Visma Lease a Bike.

Це дозволило йому перехопити жовту майку лідера загального заліку у свого партнера по команді, данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike, який фінішував 16-м із відставанням у 26 секунд. Зазначимо, що в середині етапу Вінгегор зазнав падіння.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 12 березня, четвертий етап виграв Жоау Алмейда. У п’ятницю, 14 березня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 210 км рівнинної дистанції з Сен-Жюльєн-ен-Сан-Альбан до Берр л’Етанг.