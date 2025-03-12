Париж – Ніцца. Алмейда виграв четвертий етап

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда виграв четвертий етап багатоденки Париж – Ніцца.

В рамках четвертого етапу гонщики долали 164 км з Віші до гірського фінішу Лож де Гард (6,7 км з середнім градієнтом 7,1%). Гонка відбувалася в умовах сильного дощу, який місцями переходив у сніг і навіть град.

Маршрут 4 етапу Париж - Ніцца-2025 procyclingstats.com

За 40 км до фінішу гонку зупинили і нейтралізували небезпечний спуск, після чого організатори вирішили дати рестарт гонки.

Алмейда на фініші на 1 секунду випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike. Третім із відставанням у 2 секунди став данець Маттіас Ск’єлмосе із Lidl Trek.

Вінгегор за підсумками етапу перехопив у свого партнера по Visma Lease a Bike, американця Маттео Йоргенсона, жовту майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 11 березня, Visma Lease a Bike виграла третій етап – командну гонку з роздільним стартом.

У четвер, 13 березня, гонщики подолають 197 км горбатого маршруту від Сен Жюст ен Шевале до Кот Сан Андре.