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Париж – Ніцца. Алмейда виграв четвертий етап

Олег Дідух — 12 березня 2025, 18:31
Париж – Ніцца. Алмейда виграв четвертий етап
Жоау Алмейда
instagram.com/joao.almeida.cyclist

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда виграв четвертий етап багатоденки Париж – Ніцца.

В рамках четвертого етапу гонщики долали 164 км з Віші до гірського фінішу Лож де Гард (6,7 км з середнім градієнтом 7,1%). Гонка відбувалася в умовах сильного дощу, який місцями переходив у сніг і навіть град.

Маршрут 4 етапу Париж - Ніцца-2025
Маршрут 4 етапу Париж - Ніцца-2025
procyclingstats.com

За 40 км до фінішу гонку зупинили і нейтралізували небезпечний спуск, після чого організатори вирішили дати рестарт гонки.

Алмейда на фініші на 1 секунду випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike. Третім із відставанням у 2 секунди став данець Маттіас Ск’єлмосе із Lidl Trek.

Вінгегор за підсумками етапу перехопив у свого партнера по Visma Lease a Bike, американця Маттео Йоргенсона, жовту майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 11 березня, Visma Lease a Bike виграла третій етап – командну гонку з роздільним стартом.

У четвер, 13 березня, гонщики подолають 197 км горбатого маршруту від Сен Жюст ен Шевале до Кот Сан Андре.

Алмейда Йонас Вінгегор Париж - Ніцца

Париж - Ніцца

Париж – Ніцца. Visma Lease a Bike виграли командну розділку
Париж – Ніцца. Мерлір виграв другий етап поспіль
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