Усі розділи
Тур Каталонії. Вінгегор декласував суперників у горах

Олег Дідух — 27 березня 2026, 17:28
Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем п'ятого етапу Туру Каталонії. Гонщики подолали 153 км гірського етапу з Ла Сеу д'Ургель до Коль де Паль. Заключні 2 км фінального підйому довелося прибрати з маршруту через сильні вітри.

Маршрут 5 етапу
Результативною виявилася атака Вінгегора за 5,8 км до фінішу. У підсумку данець на 51 секунду випередив австрійця Федікса Галля з Decathlon CMA CGM. Топ-3 з відставанням у 1:01 замкнув француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious.

Ця перемога допомогла Вінгегору перехопити лідерство в загальному заліку Туру Каталонії.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 28 березня, на гонщиків чекає ще один гірський етап: 158 км з Берги до Керальта. Напередодні четвертий етап виграв Ітан Вернон.

