Тур Каталонії. Вернон виграв скорочений четвертий етап
Британський велогонщик команди NSN Ітан Вернон став переможцем четвертого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії. Сьогодні, 26 березня, гонщики подолали 151 кілометрів горбистої дистанції з Матаро до Кампродона. Гонщики повинні були фінішувати на гірській вершині Вальтер, проте заключний підйом прибрали з маршруту через несприятливий прогноз погоди.
У фінішному спринті Вернон випередив лідера загального заліку та переможця двох етапів, француза Доріана Годона з Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнув ще один британець, Том Підкок із Pinarello Q36.5.
У п'ятницю, 27 березня, в рамках 5 етапу гонщики подолають 156 км гірського етапу з Ла Сеу д'Ургель до Коль де Паль.