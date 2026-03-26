Тур Каталонії. Вернон виграв скорочений четвертий етап

Олег Дідух — 26 березня 2026, 18:34
Британський велогонщик команди NSN Ітан Вернон став переможцем четвертого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Каталонії. Сьогодні, 26 березня, гонщики подолали 151 кілометрів горбистої дистанції з Матаро до Кампродона. Гонщики повинні були фінішувати на гірській вершині Вальтер, проте заключний підйом прибрали з маршруту через несприятливий прогноз погоди.

Маршрут 4 етапу
У фінішному спринті Вернон випередив лідера загального заліку та переможця двох етапів, француза Доріана Годона з Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнув ще один британець, Том Підкок із Pinarello Q36.5.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У п'ятницю, 27 березня, в рамках 5 етапу гонщики подолають 156 км гірського етапу з Ла Сеу д'Ургель до Коль де Паль.

