Париж – Ніцца. Visma Lease a Bike виграли командну розділку
Маттео Йоргенсон
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Нідерландська велокоманда Visma Lease a Bike стала переможцем третього етапу французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца – командної гонки з роздільним стартом на 29 км зі стартом і фінішем у Невері.
Visma Lease a Bike у складі Йонаса Вінгегора, Віктора Кампенартса, Маттео Йоргенсона, Акселя Зінгля, Пера Странда Хагенеса, Едардо Аффіні та Барта Леммена на 14 секунд випередили австралійську Jayco AlUla. Топ-3 замкнула німецька Red Bull Bora.
Йоргенсон завдяки цій перемозі Visma Lease a Bike перехопив жовту майку лідера загального заліку.
Результати третього етапу:
Загальний залік:
Вчора, 10 березня, другий етап виграв Тім Мерлір. У середу, 12 березня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 164 км з Віші до гірського фінішу на Лож де Гард.