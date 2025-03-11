Париж – Ніцца. Visma Lease a Bike виграли командну розділку

Нідерландська велокоманда Visma Lease a Bike стала переможцем третього етапу французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца – командної гонки з роздільним стартом на 29 км зі стартом і фінішем у Невері.

Маршрут 3 етапу Париж - Ніцца-2025 procyclingstats.com

Visma Lease a Bike у складі Йонаса Вінгегора, Віктора Кампенартса, Маттео Йоргенсона, Акселя Зінгля, Пера Странда Хагенеса, Едардо Аффіні та Барта Леммена на 14 секунд випередили австралійську Jayco AlUla. Топ-3 замкнула німецька Red Bull Bora.

Йоргенсон завдяки цій перемозі Visma Lease a Bike перехопив жовту майку лідера загального заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вчора, 10 березня, другий етап виграв Тім Мерлір. У середу, 12 березня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 164 км з Віші до гірського фінішу на Лож де Гард.