Париж – Ніцца. Вінгегор виграв другий етап поспіль
Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем п'ятого етапу престижної французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца. У четвер, 12 березня, гонщики подолали 206 км горбистої дистанції з Корноманш-сюр-Саон до Коломб'є-ле-В'ю.
Вінгегор завдяки сольній атаці за 21 км до фінішу на 2 хвилини та 2 секунди випередив француза Валентена Паре-Пентра із Soudal Quick Step. Третім із відставанням у 2 хвилини та 20 секунд став колумбієць Харольд Техада з XDS Astana, який виграв спринт із групи переслідувачів.
Для Вінгегора це друга перемога поспіль на цьогорічній Париж – Ніцца, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку.
Результати п'ятого етапу:
Загальний залік:
У п'ятницю, 13 березня, в рамках шостого етапу гонщики подолають 179 км горбистої дистанції з Барбентана до Апта.