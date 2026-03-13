Париж – Ніцца. Техада виграв шостий етап

Колумбійський велогонщик команди XDS Astana Харольд Техада став переможцем шостого етапу престижної французької велогонки Світового туру Париж – Ніцца. У п'ятницю, 13 березня, гонщики подолали 179 км горбистої дистанції з Барбентана в Апт.

Завдяки атаці на останніх кілометрах дистанції Техада на 6 секунди випередив француза Доріана Годона з Ineos Greandiers і британця Льюїса Аскі з NSN, які виявилися найшвидшими в спринті з пелотону.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike, який виграв два попередні етапи.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 14 березня, в рамках сьомого етапу гонщики подолають 138 км з Ніцци до гірського фінішу в Ороні.