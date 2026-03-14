Париж – Ніцца. Годон виграв сьомий етап

Олег Дідух — 14 березня 2026, 16:27
Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Доріан Годон став переможцем 7 етапу престижної французької багатоденки Світового туру Париж – Ніцца. Сьогодні, 14 березня, гонщики подолали лише 47 км із Ніцци до Ізоли. Етап був дуже суттєво скорочений через важкі погодні умови на півдні Франції.

Маршрут 7 етапу
У фінішному спринті з пелотону Годон випередив еритрейця Біньяма Гірмая з NSN і Кееса Бола з команди Decathlon CMA CGM. Жовту майку лідера загального заліку зберіг данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Напередодні шостий етап виграв Харольд Техада. Париж – Ніцца-2026 завершиться в неділю, 15 березня, 129-кілометровим горбистим етапом зі стартом і фінішем у Ніцці.

Париж – Ніцца. Техада виграв шостий етап
Париж – Ніцца. Вінгегор виграв другий етап поспіль
Париж – Ніцца. Вінгегор виграв четвертий етап, Аюсо зійшов
Париж – Ніцца. Ineos Grenadiers виграли командну розділку
Париж – Ніцца. Кантер виграв другий етап

