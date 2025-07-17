Французьку велокоманду обікрали вдруге за два тижні

Відома французька велокоманда Cofidis вдруге за менш ніж два тижні стала жертвою пограбування.

Про це повідомляє DH Sports.

Цього разу жертвою пограбування жіноча команда Cofidis. Злочин трапився під час бельгійської багатоденки Baloise Ladies Tour, яка стартувала вчора, 16 липня. Було вкрадено декілька велосипедів Cofidis. Точну кількість і модель велосипедів, які були вкрадені, в команді не називають в інтересах слідства.

Нагадаємо, Cofidis стала жертвою пограбування вдруге за останні два тижні. Вперше це трапилося з чоловічою командою в ніч з 5 на 6 липня після першого етапу Тур де Франс-2025. Тоді було викрадено 11 велосипедів команди марки Look. Згодом усі велосипеди були знайдені поліцією.