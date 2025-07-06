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Французьку велокоманду обікрали під час Тур де Франс-2025

Олег Дідух — 6 липня 2025, 17:34
Французьку велокоманду обікрали під час Тур де Франс-2025
x.com/TeamCOFIDIS

Відому французку велокоманду Cofidis обіграли під час Тур де Франс-2025.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Злочин трапився в ніч із суботи на неділю біля готелю в місті Бондю, де базувався Cofidis між першим і другим етапами Туру-2025. Двері командного автобусу були зламані.

Злочинці вкрали 11 велосипедів команди, 5 із них згодом були знайдені в кущах біля готелю. Поліція наразі займається пошуками решти 6 велосипедів і злочинців, які їх вкрали.

Нагадаємо, Тур де Франс-2025 стартував у суботу, 5 липня. Перший етап виграв бельгієць Яспер Філіпсен із Alpecin Deceuninck. Найкращий із гонщиків Cofidis, Дам’єн Туз, на першому етапі фінішував на 17 місці. У командному заліку Cofidis на даний момент посідає 12 місце.

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