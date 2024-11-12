Престижна велогонка може не відбутися через наслідки шторму в Валенсії

Відома іспанська велобагатоденка Вольта Комунітант Валенсіана (Тур Валенсії) у 2025 році може не відбутися.

Про це повідомляє Wielrifts.nl.

Гонка зазвичай відбувається на початку лютого. Причиною імовірного скасування багатоденки у 2025 році є наслідку шторму "Дана", від якого недавно постраждав схід Іспанії. Епіцентром стихії було саме місто Валенсія.

Директор гонки Анхель Касеро повідомив про те, що організатори втратили 95% свого обладнання.

"Ми плануємо все прибрати, викинути зламане обладнання, і після цього оцінити масштаби збитків. Презентація маршруту мала відбутися у грудні, але тепер це неможливо. Багато місць, де мала пройти гонка, зазнали руйнувань. Наприкінці листопада ми оцінимо стан доріг. Зараз ми просто розгрібаємо бруд та викидаємо зламані речі. Процес триватиме ще довго, весь бруд продовжує стікати на вулиці. Зараз ми можемо лише підтримувати все більш-менш в чистому вигляді. А потім побачимо, що в нас лишилося, та чи встигнемо ми відновити втрачене", – заявив Касеро.

Нагадаємо, шторм "Дана" призвів до загибелі більш ніж 200 людей. У зв’язку зі стихійним лихом було перенесено ряд матчів Ла Ліги, а також скасовано етап MotoGP у Валенсії.