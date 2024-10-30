Матч Реала проти Валенсії перенесли через негоду

Поєдинок 12 туру чемпіонату Іспанії між Валенсією та мадридським Реалом перенесли через негоду.

Про це повідомляє Федерація футболу Іспанії.

Зустріч, яка була запланована на 2 листопада, не відбудеться через шторм "Дана", який вирує на сході та півдні Іспанії. За даними видання EL PAÍS, внаслідок негоди загинуло щонайменше 62 людини.

Раніше з цієї ж причини були перенесені матчі Валенсії та Леванте у Кубку Іспанії. Також іншу дату отримала гра Вільяреал – Райо Вальєкано та поєдинки нижчих ліг, які мали б відбутися в цьому районі. Про те, коли відбудуться ці матчі, не повідомляється.

Проте зазначається, що решта поєдинків туру розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих від цього шторму.