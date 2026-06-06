Дебют зіркового біатлоніста у велоспорті під загрозою через травму

Дебют зіркового французького біатлоніста Емільєна Жаклена у шосейному велоспорті може не відбутися через травму.

Про це повідомляє Ouest France.

Нагадаємо, наприкінці березня Жаклен приєднався до молодіжної команди Decathlon CMA CGM, підписавши 6-місячний контракт стажера. Він повинен був дебютувати у професійному велоспорті в серпні на французькій багатоденці Тур Лімузена.

10 травня під час тренування Жаклен впав і зламав ключицю, після чого був змушений перенести операцію. Його участь у Турі Лімузену (18 – 21 серпня) під питанням, також під загрозою нормальна підготовка Емільєна до нового біатлонного сезону.

Тренер збірної Франції з біатлону Сімон Фуркад заявив, що для виступів у біатлоні в наступному сезоні Жаклену потрібно повернутися до тренувань з командою до початку вересня.