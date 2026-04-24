Експартнер Погачара по команді помер у віці 30 років

Колумбійський велогонщик Крістіан Каміло Муньос пішов із життя у віці 30 років.

Про це повідомляє Cyclingnews.

Минулої суботи, 18 квітня, він зазнав травми коліна внаслідок падіння на велогонці Тур Юра у Франції. У наступні кілька днів стан Муньоса погіршувався, у вівторок, 21 квітня, він був змушений звернутися до медиків у Вальядоліді (Іспанія).

Лікарі діагностували інфекцію в травмованому коліні спортсмена. Йому була зроблена операція, проте вона не врятувала від подальшого погіршення стану спортсмена. У п'ятницю вранці його серце перестало битися.

В 2019 – 2021 роках Муньос виступав за команду Тадея Погачара, UAE Emirates. Останні три сезони провів у скромній команді третього дивізіону Nu Colombia.

