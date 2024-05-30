Відомого велогонщика дискваліфікували через допінг

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) дискваліфікував колумбійського велогонщика Мігеля Анхеля Лопеса за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Спортсмена відсторонили на чотири роки, термін почне відраховуватися від 25 липня 2023 року.

Зазначається, що колумбієць отримав покарання за використання та зберігання забороненої речовини менотропіну під час Джиро д'Італія-2022.

До скандалу він виступав за команду Astana Pro Team, однак щойно розпочалося розслідування, контракт з Лопесом розірвали.

Нагадаємо, загальний залік Джиро д’Італія-2024 виграв словенський велогонщик Тадей Погачар.