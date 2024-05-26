Погачар виграв загальний залік Джиро д’Італія-2024

Словенський велогонщик Тадей Погачар команди UAE Team Emirates став переможцем Джиро д’Італія-2024.

25-річний словенець очолив загальний залік ще на початку велобагатоденки і до її кінця більше нікому не віддавав лідерську рожеву майку.

Заключний етап у Римі, який пройшов сьогодні, 26 травня, виграв бельгієць Тім Мерлір (Soudal Quick Step). На останніх кілометрах спринту з ним боровся Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek, спортивним директором якої є Ярослав Попович.

“An awesome finish to quite the race at this Giro d’Italia!”



Tim Merlier wins the final stage in a battle with Jonathan Milan! 🚴‍♂️#Giro pic.twitter.com/1Tko1dvEMH — Eurosport (@eurosport) May 26, 2024

Загальний залік Джиро д’Італія-2024