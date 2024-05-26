Погачар виграв загальний залік Джиро д’Італія-2024
Словенський велогонщик Тадей Погачар команди UAE Team Emirates став переможцем Джиро д’Італія-2024.
25-річний словенець очолив загальний залік ще на початку велобагатоденки і до її кінця більше нікому не віддавав лідерську рожеву майку.
Заключний етап у Римі, який пройшов сьогодні, 26 травня, виграв бельгієць Тім Мерлір (Soudal Quick Step). На останніх кілометрах спринту з ним боровся Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek, спортивним директором якої є Ярослав Попович.
Загальний залік Джиро д’Італія-2024
- Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates)
- Даніель Мартінес (Колумбія, (BORA - hangsgrohe)
- Томас Герейнт (Велика Британія, INEOS Grenadiers)
- Бен О’Коннор (Decathlon)
- Антоніо Тібері (Італія, Bahrain - Victorious)
- Таймен Аренсман (Нідерланди, INEOS Grenadiers)
- Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar Team)
- Ян Гірт (Soudal Quick-Step)
- Ромен Барде (Франція, Team dsm-firmenich PostNL)
- Майкл Шторер (Австралія, Tudor Pro Cycling Team)