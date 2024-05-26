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Погачар виграв загальний залік Джиро д’Італія-2024

Игорь Чернявский — 26 травня, 20:17
Погачар виграв загальний залік Джиро д’Італія-2024

Словенський велогонщик Тадей Погачар команди UAE Team Emirates став переможцем Джиро д’Італія-2024.

25-річний словенець очолив загальний залік ще на початку велобагатоденки і до її кінця більше нікому не віддавав лідерську рожеву майку.

Заключний етап у Римі, який пройшов сьогодні, 26 травня, виграв бельгієць Тім Мерлір (Soudal Quick Step). На останніх кілометрах спринту з ним боровся Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek, спортивним директором якої є Ярослав Попович.

Загальний залік Джиро д’Італія-2024

  1. Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates)
  2. Даніель Мартінес (Колумбія, (BORA - hangsgrohe)
  3. Томас Герейнт (Велика Британія, INEOS Grenadiers)
  4. Бен О’Коннор (Decathlon)
  5. Антоніо Тібері (Італія, Bahrain - Victorious)
  6. Таймен Аренсман (Нідерланди, INEOS Grenadiers)
  7. Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar Team)
  8. Ян Гірт (Soudal Quick-Step)
  9. Ромен Барде (Франція, Team dsm-firmenich PostNL)
  10. Майкл Шторер (Австралія, Tudor Pro Cycling Team)
Джиро д'Італія Тадей Погачар Джонатан Мілан

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