Відомий велогонщик помер під час любительської гонки

Відомий у минулому бельгійський велогонщик Людо Дірксенс помер у віці 60 років.

Про це повідомляє Cyclingnews.

Трагічна подія трапилася в четвер, 29 травня. Дірксенс брав участь у благодійній аматорській гонці, в ході якої спортсменам треба подолати 250 км за 4 дні. Під час гонки бельгійцеві стало погано, врятувати його життя лікарям не вдалося.

Дірксенс підписав свій перший професійний контракт у віці 29 років, завершив кар’єру в 41 рік. Головні успіхи прийшли до спортсмена влітку 1999 року. Тоді він спершу став чемпіоном Бельгії в груповій гонці, а потім виграв етап на Тур де Франс.

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