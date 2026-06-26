Менеджер UAE Team Emirates назвав головний козир Погачара

Спортивний директор UAE Team Emirates Хосеп "Матксін" Фернандес за кілька днів до старту Тур де Франс виділив головний козир Тадея Погачара – лідера команди.

Його слова передає Sport.de.

Він відзначив "надзвичайні ноги" словенського велогонщика, але він не вважає, що це головна перевага Тадея. За словами Фернандеса, Погачар веде себе як лідер.

"Він піклується про своїх товаришів та команду. Він присутній на кожних тренувальних зборах і навіть пере білизну та готує вечерю. Тільки справжній лідер може це зробити", – захоплено сказав Хосеп.

Іспанський функціонер визнав, що Тадей є найкращим велосипедистом світу.

"Тадей завжди у найкращій формі у потрібний момент". Це робить його найкращим велосипедистом у світі".

Нагадаємо, Погачар за кар'єру чотири рази вигравав Тур де Франс.