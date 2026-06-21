Українка Кулинич фінішувала у топ-10 Туру Каталонії
Ольга Кулинич
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Українська велогонщиця команди Eneicat – Be Call Ольга Кулинич посіла десяте місце у загальному заліку жіночої версії престижної іспанської багатоденки Тур Каталонії.
Такий успіх 26-річній українці принесло 10 місце на гірському другому етапі гонки з фінішем на Ла Моліні. На першому та третьому етапах вона посіла 70 і 65 місця відповідно.
Перемогу здобула іспанка Паула Бласі з UAE Team ADQ, яка у травні поточного року виграла Вуельту. У підсумковому загальному заліку Туру Каталонії-2026 вона випередила француженку Селію Жері з FDJ United Suez і канадку Сідні Свєренгу з Liv AlUla Jayco.
Підсумковий загальний залік:
Нагадаємо, раніше італійський велогонщик Лоренцо Фінн став переможцем молодіжної Джиро д'Італія-2026.