Бельгійський велогонщик став зіркою інтернету, перетинаючи фінішну лінію виграної гонки в падінні

У неділю, 14 червня, бельгійський велогонщик команди Lotto Intermarche Ліам Слок виграв престижну швейцарську одноденку Гран-Прі Гіппінгена. Для 25-річного спортсмена ця перемога стала першою в професіоналах.

Відірвавшись від суперників на фінішній прямій, Слок почав святкувати перемогу ще до перетину фінішної лінії. Ліам втратив рівновагу та впав, проте перемогу не втратив: він перетнув фінішну лінію в падінні та не дав перемогти росіянину Олександру Власову з Red Bull Bora, який посів у підсумку 2 місце.

How to secure your first pro victory in style 😎



Congrats @liam_slock 🏆 pic.twitter.com/UkrwL4ekcL — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) June 14, 2026

The perfect celebration doesn’t exi— wait for Liam Slock 🏄‍♂️ pic.twitter.com/ZHQb7PYFj2 — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) June 14, 2026

Оригінальний спосіб перетину фінішної прямої Слоком моментально завірусився у соцмережах. Ліама вже представили в образі спортсмена з інших видів спорту та занять – паркуру, віндсерфінгу, тенісу, волейболу та ін.

The victory of Liam Slock has become legendary 😂



📸 super_bock pic.twitter.com/FuqZ0iYFeh — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) June 14, 2026

Нагадаємо, напередодні Ісаак Дель Торо виграв Тур Овернь-Рона-Альпи.