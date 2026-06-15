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Бельгійський велогонщик став зіркою інтернету, перетинаючи фінішну лінію виграної гонки в падінні

Олег Дідух — 15 червня 2026, 15:27
Бельгійський велогонщик став зіркою інтернету, перетинаючи фінішну лінію виграної гонки в падінні
Ліам Слок
x.com/opaisdociclismo

У неділю, 14 червня, бельгійський велогонщик команди Lotto Intermarche Ліам Слок виграв престижну швейцарську одноденку Гран-Прі Гіппінгена. Для 25-річного спортсмена ця перемога стала першою в професіоналах.

Відірвавшись від суперників на фінішній прямій, Слок почав святкувати перемогу ще до перетину фінішної лінії. Ліам втратив рівновагу та впав, проте перемогу не втратив: він перетнув фінішну лінію в падінні та не дав перемогти росіянину Олександру Власову з Red Bull Bora, який посів у підсумку 2 місце.

Оригінальний спосіб перетину фінішної прямої Слоком моментально завірусився у соцмережах. Ліама вже представили в образі спортсмена з інших видів спорту та занять – паркуру, віндсерфінгу, тенісу, волейболу та ін.

Нагадаємо, напередодні Ісаак Дель Торо виграв Тур Овернь-Рона-Альпи.

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