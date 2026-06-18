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16-річний велогонщик загинув під час тренування

Олег Дідух — 18 червня 2026, 11:14
16-річний велогонщик загинув під час тренування
Шейн О'Браєн
Cams Majaco Team

Юний ірландський велогонщик Шейн О'Браєн загинув у віці 16 років під час тренування.

Про це повідомляє CyclingUpToDate.

Трагедія трапилася у вівторок, 16 червня, у Вотерфорді. О'Браєн тренувався на велосипеді для гонок із роздільним стартом і врізався у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.

Старший брат О'Браєна, 21-річний Ліам із юнацької команди Lidl Trek, у цей момент виступав на молодіжній Джиро д'Італія – Giro d'Italia Next Gen. Після новини про загибель брата він негайно зійшов із гонки попри те, що мав шанси на високе місце в загальному заліку, та терміново вилетів у Ірландію на похорони рідного брата.

Нагадаємо, на початку червня у ДТП загинув відомий грецький футболіст Маріос Ойконому.

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