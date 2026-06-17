Тур Швейцарії. Погачар познущався з суперників на першому етапі

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем першого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У середу, 17 червня, гонщики подолали 143 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем в італійському Сондріо.

Маршрут 1 етапу procyclingstats.com

Погачар пішов у сольну атаку за 72 км до фінішу. У підсумку він випередив найближчого переслідувача, еквадорця Річарда Карапаса з EF Education EasyPost, на 2 хвилини та 14 секунд. Топ-3 замкнув італієць Андреа Баджолі з Lidl Trek, який відстав від Погачара на 2:29. Пелотон програв словенцеві понад 4 хвилини.

Результати першого етапу:

У четвер, 18 червня, в рамках другого етапу гонщики подолають 158 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Локарно.