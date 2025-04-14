Фанат кинув бачок у зірку велоспорту під час Париж – Рубе

Зірковий нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул вкотре став жертвою атаки з боку фанатів під час гонки. Вчора, 13 квітня, вболівальник кинув у нього бачок з водою під час французької одноденки Париж – Рубе, яку нідерландець виграв утретє поспіль.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

Інцидент трапився за 33 км до фінішу під час долання сектору бруківки Темплев. Після гонки Ван дер Пул зізнався, що бачок був повним і влучив йому прямо в ніс.

Spectator throws water bottle in Mathieu van der Poel's face at Paris-Roubaix. #ParisRoubaix pic.twitter.com/dnpmg3D3Dt — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) April 13, 2025

Правоохоронні органи Франції почали пошук фаната, який кинув бачок, з метою притягти його до адміністративної відповідальності. Проте сьогодні, 14 квітня, порушник сам з’явився у поліцейський відділок, зізнавшись у своєму вчинку.

Порушником виявився житель регіону Західна Фландрія (Бельгія). Він уже заявив, що шкодує про свій вчинок.

Зазначимо, що Ван дер Пул уже далеко не вперше у поточному сезоні стає жертвою подібних атак з боку глядачів, при чому, найчастіше такі інциденти траплялися на бельгійських гонках. Наприкінці березня у нього плюнув фанат під час престижної фламандської одноденки E3 Saxo Classic.