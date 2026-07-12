Тур де Франс. Ван дер Пул переміг із відриву
Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем дев'ятого етапу Тур де Франс-2026. У неділю, 12 липня, гонщики подолали 156 км горбистої дистанції з Малмона до Усселя. Етап був скорочений через сильну спеку.
У фінішному спринті з відриву дня Ван дер Пул випередив норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з команди UnoX і британця Тома Підкока з Pinarello Q36.5. Для Ван дер Пула це третя в кар'єрі перемога на Тур де Франс і сумарно ювілейна, 60-та в кар'єрі.
Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.
Результати дев'ятого етапу:
Загальний залік:
У понеділок, 13 липня, на Тур де Франс-2026 – перший день відпочинку. Після цього гонка відновиться 167-кілометровим середньогірським етапом із Орійяка до Ле Ліорана. Напередодні восьмий етап виграв Тім Мерлір.