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Тур де Франс. Ван дер Пул переміг із відриву

Олег Дідух — 12 липня 2026, 18:35
Тур де Франс. Ван дер Пул переміг із відриву
Матьє Ван дер Пул
Getty Images

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем дев'ятого етапу Тур де Франс-2026. У неділю, 12 липня, гонщики подолали 156 км горбистої дистанції з Малмона до Усселя. Етап був скорочений через сильну спеку.

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letour.fr

У фінішному спринті з відриву дня Ван дер Пул випередив норвежця Тобіаса Халланда Йоханнессена з команди UnoX і британця Тома Підкока з Pinarello Q36.5. Для Ван дер Пула це третя в кар'єрі перемога на Тур де Франс і сумарно ювілейна, 60-та в кар'єрі.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates.

Результати дев'ятого етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 13 липня, на Тур де Франс-2026 – перший день відпочинку. Після цього гонка відновиться 167-кілометровим середньогірським етапом із Орійяка до Ле Ліорана. Напередодні восьмий етап виграв Тім Мерлір.

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