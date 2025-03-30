Фанат плюнув у зіркового нідерландського велоспортсмена під час гонки
Матьє Ван дер Пул
Instagram mathieuvanderpoel
Під час престижної фламандської одноденної гонки E3 Saxo Classic фанат плюнув у зіркового нідерландського велогонщика Матьє Ван Дер Пула.
Як пише AD.nl, бельгійська поліція відкрила справу проти вболівальника.
Інцидент стався під час підйому на Карнемелкбееркстраат у Ронсе. Це все зафіксували камери телеканалу VTM.
Вболівальник плюнув у бік Матьє, зважаючи на реакцію спортсмена, то хулігану вдалося влучити.
"Така поведінка є неприпустимою. Поліція міста Ронсе почне розслідування. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що ми категорично не терпимо подібного роду дії", – сказав виконувач обов'язків начальника поліції Ронсе Ганс Гаустрате.
Незважаючи на такі дії глядачів Матьє Ван Дер Пул зумів виграти E3 Saxo Classic.