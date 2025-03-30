Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Фанат плюнув у зіркового нідерландського велоспортсмена під час гонки

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 19:32
Фанат плюнув у зіркового нідерландського велоспортсмена під час гонки
Матьє Ван дер Пул
Instagram mathieuvanderpoel

Під час престижної фламандської одноденної гонки E3 Saxo Classic фанат плюнув у зіркового нідерландського велогонщика Матьє Ван Дер Пула.

Як пише AD.nl, бельгійська поліція відкрила справу проти вболівальника.

Інцидент стався під час підйому на Карнемелкбееркстраат у Ронсе. Це все зафіксували камери телеканалу VTM.

Вболівальник плюнув у бік Матьє, зважаючи на реакцію спортсмена, то хулігану вдалося влучити.

"Така поведінка є неприпустимою. Поліція міста Ронсе почне розслідування. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що ми категорично не терпимо подібного роду дії", – сказав виконувач обов'язків начальника поліції Ронсе Ганс Гаустрате.

Незважаючи на такі дії глядачів Матьє Ван Дер Пул зумів виграти E3 Saxo Classic.

велоспорт скандал Матьє ван дер Пул

Матьє ван дер Пул

Велоспорт. Ван дер Пул вдруге поспіль виграв E3 Saxo Classic
Ван дер Пул виграв епічну битву у Погачара на Мілан – Сан Ремо. Підсумки тижня у велоспорті
На Мілан – Сан Ремо побили рекорд українця 29-річної давнини
Ван дер Пул вдруге виграв Мілан – Сан Ремо
Перший Монумент сезону. Прев’ю Мілан – Сан Ремо-2025

Останні новини