Фанат плюнув у зіркового нідерландського велоспортсмена під час гонки

Під час престижної фламандської одноденної гонки E3 Saxo Classic фанат плюнув у зіркового нідерландського велогонщика Матьє Ван Дер Пула.

Як пише AD.nl, бельгійська поліція відкрила справу проти вболівальника.

Інцидент стався під час підйому на Карнемелкбееркстраат у Ронсе. Це все зафіксували камери телеканалу VTM.

Вболівальник плюнув у бік Матьє, зважаючи на реакцію спортсмена, то хулігану вдалося влучити.

Infelizmente ainda temos estes comportamentos no desporto. 🇳🇱 Mathieu van der Poel isolado na E3 Saxo Classic é cuspido por um espectador.#E3SaxoClassic pic.twitter.com/zEsduBmLTj — falso plano (@falsoplanoblog) March 28, 2025

Het moment dat een vet Belgisch varken spuugt naar Mathieu van der Poel. Vooral vet is dat varken. #E3SaxoClassic pic.twitter.com/4qbA2tjPD7 — Ronnie  (@ronnie41) March 28, 2025

"Така поведінка є неприпустимою. Поліція міста Ронсе почне розслідування. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що ми категорично не терпимо подібного роду дії", – сказав виконувач обов'язків начальника поліції Ронсе Ганс Гаустрате.

Незважаючи на такі дії глядачів Матьє Ван Дер Пул зумів виграти E3 Saxo Classic.