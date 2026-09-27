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МакНалті став чемпіоном світу в груповій гонці, українець побував у відриві дня

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 22:35
МакНалті став чемпіоном світу в груповій гонці, українець побував у відриві дня
Брендон МакНалті
Getty Images

Американський велогонщик Брендон МакНалті виграв чоловічу групову гонку серед еліти на чемпіонаті світу 2026 року в канадському Монреалі. В її рамках гонщики подолали 273 км горбистої дистанції з набором висоти в понад 3800 м.

Маршрут групової гонки
Маршрут групової гонки
ProCyclingStats.com

Вирішальною виявилася сольна атака МакНалті за 32 км до фінішу. У підсумку на фініші він на 13 секунд випередив групу переслідувачів. У боротьбі за ще дві медалі найшвидшими виявилися австралієць Майкл Меттьюз і нідерландець Матьє Ван дер Пул, які завоювали "срібло" та "бронзу" відповідно.

Україну в цій гонці представляв один спортсмен – Георгій Антоненко. Він побував у відриві дня, проте у підсумку зійшов із дистанції.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночу групову гонку серед еліти виграла Демі Воллерінг.

Матьє ван дер Пул Чемпіонат світу з велоспорту Брендон Макналті

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