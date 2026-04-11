Останній Монумент, який ще не підкорився Погачару. Прев’ю Париж – Рубе-2026

У неділю, 12 березня, сезон весняних класик досягне свого апогею. На півночі Франції відбудеться третій Монумент велосезону, найпрестижніша одноденка світу – Париж – Рубе, яку недарма називають "Королевою класик".

Втім, більш відомим є інше прізвисько – "Північне пекло", яке розкриває суть самої гонки. На спортсменів чекають 258 км дистанції з 30 секторами бруківки сумарною дистанцією у 55,3 км. При цьому, від Туру Фландрії, головною "родзинкою" якої є вкриті бруківкою підйоми, Париж – Рубе відрізняється дуже помітно.

На відміну від головної бельгійської класики, Париж – Рубе – гонка абсолютно рівнинна. Проте це в жодному разі не робить її простішою. Бруківка, яка трапляється на шляху гонщиків на Париж – Рубе – значно старіша та розбитіша, ніж фламандська, і долати її значно складніше. А той факт, що цю бруківку доводиться проходити не в підйом, а на рівнині на височенних швидкостях, робить гонку неймовірно небезпечною. Все це вимагає особливих технічних навиків і фізичних характеристик, якими навіть серед гонщиків топ-рівня володіють одиниці.

Проколи, поломки велосипедів, падіння, травми, пил, бруд, кров, зламані кістки – своє прізвисько "Північне пекло" ця культова гонка отримала неспроста. 258 км дистанції Париж – Рубе – неймовірно складне випробування, проте головні зірки світового велоспорту готові щороку проходити крізь ці тортури заради омріяної перемоги.

При цьому, Париж – Рубе – гонка абсолютно унікальна. Тур Фландрії є вершиною цілої серії фламандських класик, схожих за своєю природою. Вони дають змогу в гоночному режимі адаптуватися до такого складного та специфічного випробування, як долання вкритих старовинною бруківкою підйомів. Точно так само, як серія грунтових турнірів у тенісі дозволяє підготуватися до Ролан Гаррос. А гонок із рівнинною бруківкою, схожих за своєю природою на Париж – Рубе, у календарі Світового туру просто немає: підготуватися до такого небезпечного випробування в змагальному режимі неможливо.

"Північне пекло" – гонка епічна сама по собі, проте дощі роблять її ще складнішою: ще більше бруду, ще більше падінь на слизькій бруківці, левова частка якої була покладена ще у наполеонівські часи. Зірки світового велоспорту, покриті товстим шаром болота, борються за омріяну перемогу на Париж – Рубе – епічні кадри, які будь-який фанат велоспорту щороку мріє побачити, у той час як самі гонщики моляться на "суху" гонку. В ХХІ столітті небесна канцелярія здебільшого милостива до спортсменів. Після двох поспіль дощових Париж – Рубе у 2001 і 2002 роках лише одного разу "Північне пекло" відбулося в умовах опадів – у 2021 році, коли через пандемію коронавірусу гонку перенесли з квітня на жовтень.

Ще одна особливість Париж – Рубе – неконтрольованість. Фактор тактики тут грає неймовірно важливу роль – більшу, ніж на будь-якому іншому Монументі. Якщо ти фізично найсильніший чи маєш у розпорядженні найкращу команду в пелотоні – перемогу тобі ніхто не гарантує. І справа тут не тільки в підвищеному ризику форс-мажорів на кшталт падінь чи проколів.

Вести в пелотоні злагоджене переслідування лідируючих груп на Париж – Рубе значно складніше, ніж на будь-якій іншій гонці. Кожен сектор бруківки – це значна селекція. Пелотон просіюється, грегарі топових команд відстають від основної групи.

Після цього перед топфаворитами з'являється дилема: або збавляти швидкість та чекати на повернення своїх помічників, або намагатися кооперуватися між собою вже тими гонщиками, що залишилися попереду. А на найпрестижніших одноденках головним фаворитам рідко вдається знайти спільну мову та злагоджено працювати на переслідування відриву дня.

Саме тому на Париж – Рубе ранні втікачі значно частіше, ніж на інших Монументах, посідають у підсумку високі місця чи навіть здобувають перемоги. І щороку боротьба за право потрапити у відрив дня на "Північному пеклі" дуже напружена. Тут відриви ніколи не бувають виставковими: сюди часто намагаються потрапити фаворити другого-третього ешелонів.

Саме тому фактор тактики на Париж – Рубе настільки важливий. Фаворитам і їхнім спортивним директорам доводиться на ходу шукати ситуативні союзи з прямими конкурентами, намагатися засилати в несподівані ранні атаки своїх гонщиків. Навіть попри те, що у сучасну епоху Монументи стали більш селективними, а топфаворити перемагають частіше, ніж колись, у "Північному пеклі" завжди ціняться команди, у яких є не один, а декілька потенційних претендентів на високі місця.

Тут потрібно вміти розкладати яйця по різних корзинах, вести гонку проактивно та постійно відправляти когось зі своїх гонщиків у ранні атаки. І сподіватися на те, що переслідувачі не скооперуються, відпустивши твого спортсмена за перемогою. В таких обставинах мати декілька потенційно переможних опцій краще, ніж поставити все одного-єдиного капітана, який до того ж може в будь-який момент впасти чи проколотися.

Історія та факти

– Вперше в історії Париж – Рубе була проведена у 1896 році: ця гонка старша за всі три Гран тури та за усі Монументи за виключенням Льєж – Бастонь – Льєж. Гонка не проводилася лише у роки Першої (1915 – 1918) та Другої (1940 – 1942) світових війн, а також у 2020 році через пандемію коронавірусу. Цього року гонка пройде в 123-й раз у історії.

– Першим переможцем Париж – Рубе став німець Йозеф Фішер. Наступної німецької перемоги в "Північному пеклі" довелося чекати 119 років – до 2015 року, коли тріумфував Джон Дегенкольб.

– Рекордсменами за кількістю перемог на Париж – Рубе є два бельгійських гонщики – Роджер Де Фламінк і Том Боонен. Де Фламінк свої перемоги здобув у 1972, 1974, 1975 і 1977 роках. Перемоги Боонена ще свіжі в пам'яті багатьох фанатів велоспорту зі стажем: Том перемагав у 2005, 2008, 2009 і 2012 роках.

– Лише двом гонщикам у історії вдавалося виграти Париж – Рубе тричі поспіль: італійцеві Франческо Мозеру в 1978 – 1980 роках і нідерландцеві Матьє Ван дер Пулу, який виграв три останніх видання гонки. Цього року Матьє може наздогнати Де Фламінка за кількістю перемог загалом і стати одноосібним рекордсменом за тривалістю переможної серії.

– Найчастіше Париж – Рубе вигравали бельгійці – 57 разів. Господарі, французи, вигравали домашню гонку 28 разів, востаннє – у далекому 1997 році зусиллями Фредеріка Гедона. 14 перемог на рахунку представників Італії.

– Наймолодшим переможцем Париж – Рубе в історії є француз Альбер Шампьон. У 1899 році він переміг у віці 20 років і 11 місяців. Найбільш вікова перемога також належить Франції: Жильбер Дюкло-Лассаль у 1993 році у віці 38 років і 8 місяців.

– У ранні роки існування Париж – Рубе розриви на гонці були величезними. Якщо брати період після Другої світової війни, то найбільша перевага переможця над другим місцем – 5 хвилин і 21 секунда, які Едді Меркс у 1970 році виграв у все того ж Де Фламінка.

– Українці Париж – Рубе не вигравали ніколи. Найближчим до перемоги був Андрій Чміль у 1995 році. Тоді він посів друге місце, програвши лише Франко Баллеріні. Чміль протягом кар'єри виступав під 4 різними прапорами – СРСР, Молдови, України та Бельгії. Роком раніше, у 1994 році, він Париж – Рубе виграв, проте на той момент Андрій ще представляв Молдову.

Маршрут

Поряд із Мілан – Сан Ремо, Париж – Рубе – найстабільніший із Монументів у плані маршруту. Вже декілька десятиліть зміни у маршрут гонки якщо і вносяться, то лише косметичні. Всі ключові ділянки траси залишаються на своїх місцях уже не один десяток років, і перетворилися на культові локації, які будь-який шанувальник велоспорту зі стажем знає як свої п'ять пальців, навіть якщо фізично жодного разу там не бував.

Починаючи з 1977 року гонка незмінно стартує в північному пригороді Парижа, Комп'єні. У 1966 – 1976 роках у якості місця старту фігурував Шантійї, до 1966 році гонка розпочиналася безпосередньо в Парижі.

У 2026 році дистанція Париж – Рубе складе 258 км із 30 секторами бруківки, або, як називають її самі французи, "паве". Всі сектори пронумеровані, при чому, в зворотному порядку: сектор, який першим зустрінеться на шляху гонщиків, має 30-й порядковий номер, 1-й присвоєний сектору, який розташований найближче до фінішу.

Усі сектори бруківки розташовані на останніх двох третинах дистанції. Вперше на "паве" гонщики заїдуть лише через 97,3 км після старту.

Усім секторам присвоєна та чи інша категорія складності, яка позначається зірочками. 1 зірка – дуже простий сектор, 5 зірок – максимальної ступені складності. Ключовими факторами для оцінки ступеня складності є розбитість бруківки та довжина сектора.

На Париж – Рубе-2026, як і у попередні роки, буле три 5-зіркових і шість 4-зіркових секторів. При чому, кожен із 5-зіркових секторів іде у зв'язці з 4-зіроковим, розташованим перед ним.

Найбільш культовою локацією Париж – Рубе є перший із трьох 5-зіркових секторів – Аренберзька траншея, розташована в однойменному лісі. Їй передує 4-зірковий сектор дистанцією 2500 метрів Авелуї – Вальєр.

Гонщики в'їжджають в Аренберзький ліс за 96 км до фінішу. Цей сектор являє собою довжелезну пряму дистанцією в 2300 метрів, вкриту дуже розбитою бруківкою, долання якої завжди пов'язане з високими ризиками падінь, проколів і поломок велосипедів.

Найнебезпечнішим моментом завжди був в'їзд в Аренберзький ліс. Оскільки цей сектор долається ще на доволі ранній стадії гонки, пелотон у цей момент зазвичай ще великий. Сама траншея доволі вузька, тому, опинившись в глибині групи, гонщик ризикує не мати змоги відповісти на атаку суперника чи бути відсіченим завалом.

Саме тому позиційна боротьба на в'їзді в Аренберзький ліс завжди неймовірно напружена та небезпечна: завали на початку сектора завжди були звичним явищем. Додають небезпеки ще декілька факторів. Сам Аренберзький ліс долається у невеличний спуск, тому швидкості тут завжди дуже високі. Влітають гонщики на сектор по прямій на височенній швидкості, при цьому, в момент переходу з асфальту на бруківку йде звуження дороги.

Велика кількість гонщиків у пелотоні, пересікання залізничної колії, височенна швидкість на вході на сектор та під час його долання, звуження дороги – все це створює просто ідеальний шторм із факторів, які сприяють завалам. І в 2024 році організатори нарешті почали замислюватися над тим, як знизити рівень небезпеки на вході в Аренберзький ліс.

Перше рішення було розроблене на швидку руку і виглядало, м'яко кажучи, не надто вдалим. Перед самим в'їздом у траншею гонщиків пустили шиканою для того, щоби погасити швидкість. Враховуючи різкість і ширину шикани, виглядало все це відверто недолуго. Як не дивно, уникнути завалів на в'їзді в Аренберзький ліс вдалося, проте організатори розуміли, що це радше випадковість, ніж їхня заслуга.

В 2025 році вони знайшли краще рішення для того, щоби погасити швидкість на вході в траншею. За декілька сотень метрів до початку сектору гонщики з'їдуть з центральної вулиці (Авеню Мішеля Ронде) на бічну дорогу Ру де Круа. На центральну дорогу спортсмени повернуться перед пересіканням залізничної колії.

Аренберг знаходиться занадто далеко він фінішу, щоби стати місцем вирішальної атаки. Проте тут завжди відбувається просів і ряд гонщиків назавжди втрачають шанси на перемогу. В Аренбергу гонку неможливо виграти, проте програти – запросто.

Наступна ключова ділянка гонки починається за 55 км до фінішу. Спершу гонщики долають 4-зірковий сектор Оші-лез-Орші (2700 м), через 5 км після нього – другий п'ятизірковий, Монс-ан-Певель (3000 м). На цих секторах уже можливі атаки топ-фаворитів, розпочинається відкрита битва за перемогу.

Третя і вирішальна зв'язка розпочинається за 21 км до фінішу. Спершу – 4-зірковий Камфен-ан-Певель (1800 м), потім – 5-зіковий Карфур де ль'Арбр (2100 м). Саме тут найчастіше вирішується доля Париж – Рубе. Після цього на гонщиків чекають лише три доволі простих сектори бруківки: Грузон, Вільєр – Ем і символічний 1-зірковий сектор у самому місті Рубе.

Після нього гонщики виїжджають на легендарний старомодний велодром імені Андре Пертьє, який приймає фініш гонки з 1943 року з перервою в 1986 – 1988 роках. Півтора кола на треку – і довгоочікуваний фініш, де на переможця вже чекає омріяний трофей у вигляді обробленого каменя з одного із секторів бруківки, які гонщики щойно долали.

Фаворити

Дуелянти

В статусі двох головних фаворитів до Париж – Рубе підходять все ті ж люди – Матьє Ван дер Пул і Тадей Погачар. Після того, як нідерландець без шансів програв лідеру UAE Emirates Мілан – Сан Ремо, його перспективи на північних класиках здавалися не надто оптимістичними. На Турі Фландрії обіграти словенця Матьє не вдалося, проте нав'язати реальну боротьбу капітан Alpecin Deceuninck зумів, що значно додало оптимізму його фанатам перед Париж – Рубе.

"Північне пекло" – гонка, де у нього шансів обіграти Погачара значно більше, тому саме Ван дер Пула можна назвати фаворитом у цій дуелі. Вагомим фактором може стати і наявність у складі Alpecin Deceuninck ще одного претендента на найвищі місця, Яспера Філіпсена, віцечемпіона Париж – Рубе 2023 і 2024 років. До того ж, він пропускав Тур Фландрії та цілеспрямовано готувався саме до "Королеви класик ". Його присутність значно додасть команді тактичної варіативності, а роль тактики на "Північному пеклі", як уже було сказано вище, дуже висока.

Що стосується Погачара, то для нього це буде лише друга участь у Париж – Рубе за кар'єру. Це останній Монумент, який словенець ще не вигравав, і найважча перепона на шляху до того, щоби виграти всі 5 Монументів у один сезон. Тим не менше, минулорічний дебют одразу приніс Тадею 2 місце з реальними претензіями на перемогу. Тому зараз, уже з досвідом виступу на Париж – Рубе, капітан UAE Emirates буде ще небезпечнішим суперником.

Як і Ван дер Пул, Погачар матиме в команді ще одного претендента на високі місця – Флоріана Вермеєрша, який фінішував у топ-10 на Турі Фландрії. Так, за класом на папері він поступається Філіпсену, проте тут і зараз перебуває, можливо, в найкращій формі у своєму житті. До того ж, Париж – Рубе йому підходить чудово: в 2021 році дебют приніс йому 2 місце, як і самому Погачару минулого року.

Фаворити другого ешелону

Порівняно з Туром Фландрії, Париж – Рубе видається конкурентнішою гонкою не лише через більш рівні шанси двох топфаворитів, а й через вищі шанси претендентів другого ешелону нав'язати їм боротьбу. Йдеться, перш за все, про Мадса Педерсена. Він і минулого року був на рівних із двома дуелянтами – з боротьби за перемогу його виключив прокол колеса.

Втім, чи настільки ж сильний данець у поточному сезоні? В цьому є сумніви. Так, він із випередженням графіку та несподівано вдало повернувся в гонки після травми, посівши 4 місце на Мілан – Сан Ремо. Проте на Турі Фландрії лідер Lidl Trek лише замкнув топ-5, і від боротьби за перемогу був доволі далеким.

Але Париж – Рубе підходить Педерсену значно краще. Є й інший фактор, який робить його шанси вищими. Після Туру Фландрії Мадс зізнався, що їхав гонку не в оптимальних кондиціях: за кілька днів до старту він неприємно впав на тренуванні та пошкодив руку. За тиждень біль, імовірно, відступить, тому на Париж – Рубе данець повинен бути в кращій формі.

Поряд із ним у Lidl Trek також буде ще один потенційний претендент на високі місця – це Джонатан Мілан. Утім, у здатності зіркового італійського спринтера поборотися за щось серйозне є великі сумніви. Якщо два роки тому він активно розвивався в напрямку класик, то після цього, склалося враження, вирішив зосередитися на розвитку своїх спринтерських якостей.

Ще один фаворит другого ешелону – Воут Ван Арт. Так, на Турі Фландрії він випередив Педерсена, проте на відміну від данця, про нього не можна сказати, що Париж – Рубе підходить йому значно краще, ніж Ронде. Очевидних факторів, за рахунок яких лідер Visma Lease a Bike може виступити сильніше, ніж тиждень тому, немає. Звісно, викреслювати його з числа претендентів на перемогу не варто, проте в ієрархії фаворитів він точно стоїть нижче за Педерсена. У Visma Lease a Bike також буде запасний варіант у особі Крістофа Ляпорта, який на Турі Фландрії фінішував у топ-10.

Інші претенденти

Десь посередині між двійкою фаворитів другого ешелону та рештою претендентів знаходиться Філіппо Ганна, чиї виступи цієї весни залишають максимально суперечливі враження. З одного боку – класна розділка на Тіррено – Адріатико та перемога на Дварс доор Фландерен. З іншого – на тій же "гонці двох морів" гонщик Ineos Grenadiers провалився в загальному заліку: він і рельєф терпів значно гірше, ніж минулого року, і на гравійному етапі до Сан Джиміньяно виглядав відверто слабко.

Складається враження, що цього року Ганна заточив свою підготовку суто під розділку та індивідуальний хід на рівнині на асфальтованому покритті. Здатність Філіппо на рівні з найкращими проходити бруківку наразі викликає багато сумнівів. Тому до Париж – Рубе Ганна підходить у статусі дуже небезпечної темної конячки, яка запросто може як втрутитися в боротьбу за перемогу, так і провалитися.

Запасним варіантом для Ineos Grenadiers буде Джошуа Тарлінг. Тут ситуація схожа: індивідуальний хід британця на асфальті топовий, а ось його здібності на бруківці викликають чимало запитань. Жоден із виступів на цьогорічних фламандських класиках не говорив про його здатність боротися за високі місця на Париж – Рубе.

Одразу три капітани буде у Soudal Quick Step. Це Ів Лампарт, Яспер Стуйвен і переможець Париж – Рубе 2022 року, Ділан Ван Барле. На Турі Фландрії таке різноманіття принесло 6 місце Стуйвену, на Париж – Рубе тактика з кількома капітанами має значно більше шансів на успіх, якщо її правильно розігрувати. А Soudal Quick Step історично вміє це робити краще, ніж будь-яка інша команда в пелотоні.

Одразу чотири претенденти на високі місця є у Red Bull Bora – це брати Мік і Тім Ван Дейке, які проводять дуже непогану весну, Джанні Вермеєрш і спринтер Йорді Меус. Утім, жоден із них не виглядає залізним претендентом на щось серйозне. Тому, ніхто не здивується, якщо у підсумку жоден з підопічних Ральфа Денка навіть у топ-10 не фінішує.

Два капітани буде у Decathlon CMA CGM. Олівера Насена до числа претендентів на високі місця записуємо радше за інерцією: найкращі роки його кар'єри, схоже, вже позаду. Та й Париж – Рубе, на відміну від Туру Фландрії, ніколи не була його гонкою – тут він жодного разу навіть у топ-10 не потрапляв.

А ось у Штефана Біссеггера все рівно навпаки. Швейцарському роздільнику Париж – Рубе підходить значно краще, та й у свій прайм як класик він лише входить: минулого року Штефан посів у "Північному пеклі" 7 місце.

Алека Сегарта багато хто називає "Евенепулом на мінімалках", проте аналогій з Біссеггером не менше: сильний роздільник, який почав розкриватися як здібний класик. Саме бельгієць у березні виграв Гран-Прі Денена – старт далеко не найвищого рівня з доволі скромним складом учасників. Проте це, по суті, єдина гонка в міжнародному календарі, яка дійсно дуже схожа на Париж – Рубе та проходить у тих же місцях.

Ще однією ставкою Bahrain Victorious буде Матей Мохоріч, який минулого тижня посів 8 місце на Турі Фландрії. Втім, головна гонка Бельгії йому підходить краще, ніж Париж – Рубе, де, окрім 5 місця в 2022 році він навіть у топ-20 ніколи не потрапляв.

Потрібно рятувати провальний весняний сезон Арно Де Лі. Проте, відверто кажучи, шансів на хороший результат у гонщика Lotto Intermarche небагато. Не дуже віриться і в капітана Movistar, Івана Гарсію Кортіну. Не списуємо з рахунків дует із UnoX, Сорена Вереншольда та Йонаса Абрахамсена, Каспера Асгрена з EF Education EasyPost і переможця Париж – Рубе 2015 року, Джона Дегенкольба.