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Ван дер Пул втретє поспіль виграв Париж – Рубе

Олег Дідух — 13 квітня 2025, 18:35
Ван дер Пул втретє поспіль виграв Париж – Рубе
Матьє Ван дер Пул
x.com/UCI_cycling

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем третього Монументу сезону – легендарної французької одноденки Париж – Рубе, дистанція якої склала 259 км.

procyclingstats.com

Ван дер Пул на 1 хвилину і 18 секунд випередив словенця Тадея Погачара з UAE Emirates, який відстав від нідерландця за 38 км до фінішу внаслідок падіння. Топ-3 замкнув данський гонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен, який виграв спринт із групи переслідувачів, яка програла 2 хвилини і 11 секунд.

Для Ван дер Пула це третя поспіль перемога на Париж – Рубе за кар’єру. Він став другим гонщиком у історії, який виграв Париж – Рубе тричі поспіль. У 1978 – 1980 роках аналогічне досягнення підкорилося італійцеві Франческо Мозеру.

Підсумкові результати:

Вчора, 12 квітня, Жоау Алмейда виграв Тур Країни Басків.

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