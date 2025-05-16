Протестувальники хотіли збити гонщиків на Джиро д’Італія

Небезпечний інцидент трапився вчора, 15 травня, у Неаполі на останніх кілометрах дистанції 6 етапу Джиро д’Італія-2025. Декілька протестувальників вибігли на дорогу та намагалися перешкодити проведенню гонки.

Про це повідомляє CyclingPro.

Два протестувальники вибігли перед учасниками відриву дня та намагалися перегородити дорогу. У них нічого не вийшло, після чого вони ще раз спробували вибігти на трасу уже в той момент, коли повз них проїжджав пелотон.

🚨🇮🇹 Deux militants pro-Palestiniens manifestant contre la présence d’une équipe israélienne dans le Giro d’Italie ont tenté de faire chuter deux cyclistes. Le drame a été évité de peu.



Ces gens sont vraiment complètement tarés. pic.twitter.com/8cTKTVC0sy — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) May 16, 2025

Одного з протестувальників, 67-річного чоловіка, заарештували за опір поліції та заподіяння тілесних ушкоджень. У нього вже є одна судимість.

З’ясувалося, що двоє чоловіків є прихильниками Палестини та протестували проти участі у Джиро ізраїльської велокоманди Israel Premier Tech.