Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Протестувальники хотіли збити гонщиків на Джиро д’Італія

Олег Дідух — 16 травня 2025, 13:43
Протестувальники хотіли збити гонщиків на Джиро д’Італія

Небезпечний інцидент трапився вчора, 15 травня, у Неаполі на останніх кілометрах дистанції 6 етапу Джиро д’Італія-2025. Декілька протестувальників вибігли на дорогу та намагалися перешкодити проведенню гонки.

Про це повідомляє CyclingPro.

Два протестувальники вибігли перед учасниками відриву дня та намагалися перегородити дорогу. У них нічого не вийшло, після чого вони ще раз спробували вибігти на трасу уже в той момент, коли повз них проїжджав пелотон.

Одного з протестувальників, 67-річного чоловіка, заарештували за опір поліції та заподіяння тілесних ушкоджень. У нього вже є одна судимість.

З’ясувалося, що двоє чоловіків є прихильниками Палестини та протестували проти участі у Джиро ізраїльської велокоманди Israel Premier Tech.

ВІДЕО Джиро д'Італія

Джиро д'Італія

Джиро д’Італія. Гроувз виграв шостий етап, Хіндлі зійшов
Педерсен здобув свою третю перемогу на Джиро д’Італія-2025
Джиро д’Італія. Ван Уден сенсаційно виграв четвертий етап
Козел атакував велогонщика під час Джиро д’Італія
Джиро д’Італія. Друга перемога Педерсена, Рогліч втратив лідерство

Останні новини