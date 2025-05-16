Протестувальники хотіли збити гонщиків на Джиро д’Італія
Небезпечний інцидент трапився вчора, 15 травня, у Неаполі на останніх кілометрах дистанції 6 етапу Джиро д’Італія-2025. Декілька протестувальників вибігли на дорогу та намагалися перешкодити проведенню гонки.
Про це повідомляє CyclingPro.
Два протестувальники вибігли перед учасниками відриву дня та намагалися перегородити дорогу. У них нічого не вийшло, після чого вони ще раз спробували вибігти на трасу уже в той момент, коли повз них проїжджав пелотон.
Одного з протестувальників, 67-річного чоловіка, заарештували за опір поліції та заподіяння тілесних ушкоджень. У нього вже є одна судимість.
З’ясувалося, що двоє чоловіків є прихильниками Палестини та протестували проти участі у Джиро ізраїльської велокоманди Israel Premier Tech.