Критеріум Дофіне. Мілан виграв другий етап

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем другого етапу французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. У понеділок, 9 червня, гонщики подолали 205 км здебільшого рівнинної дистанції з Премілья до Іссуара.

Маршрут 2 етапу Критеріума Дофіне-2025 criterium-du-dauphine.fr

У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив британця Фреда Райта з Bahrain Victorious і нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck.

🚴🏻‍♂️💨 Un gros sprint et un changement de @MaillotJauneLCL 💛

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 2



🚴🏻‍♂️💨 A big sprint and a new overall leader! 💛

⏪ Relive the last kilometre of Stage 2#Dauphiné pic.twitter.com/VE9QenyVEV — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2025

Цей успіх дозволив Мілану перехопити жовту майку лідера загального заліку. З одинаком часом із італійцем іде переможець першого етапу Тадей Погачар, проте словенець поступається гонщику Lidl Trek за сумою місць на етапах.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У вівторок, 10 червня, на гонщиків чекає ще один здебільшого рівнинний етап – 207 км з Бріуда до Шарантонне.