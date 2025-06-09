Критеріум Дофіне. Мілан виграв другий етап
Джонатан Мілан
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Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем другого етапу французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. У понеділок, 9 червня, гонщики подолали 205 км здебільшого рівнинної дистанції з Премілья до Іссуара.
У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив британця Фреда Райта з Bahrain Victorious і нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck.
Цей успіх дозволив Мілану перехопити жовту майку лідера загального заліку. З одинаком часом із італійцем іде переможець першого етапу Тадей Погачар, проте словенець поступається гонщику Lidl Trek за сумою місць на етапах.
Результати другого етапу:
Загальний залік:
У вівторок, 10 червня, на гонщиків чекає ще один здебільшого рівнинний етап – 207 км з Бріуда до Шарантонне.