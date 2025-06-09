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Критеріум Дофіне. Мілан виграв другий етап

Олег Дідух — 9 червня 2025, 18:50
Критеріум Дофіне. Мілан виграв другий етап
Джонатан Мілан
x.com/uae_tour

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем другого етапу французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне. У понеділок, 9 червня, гонщики подолали 205 км здебільшого рівнинної дистанції з Премілья до Іссуара.

Маршрут 2 етапу Критеріума Дофіне-2025
Маршрут 2 етапу Критеріума Дофіне-2025
criterium-du-dauphine.fr

У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив британця Фреда Райта з Bahrain Victorious і нідерландця Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck.

Цей успіх дозволив Мілану перехопити жовту майку лідера загального заліку. З одинаком часом із італійцем іде переможець першого етапу Тадей Погачар, проте словенець поступається гонщику Lidl Trek за сумою місць на етапах.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У вівторок, 10 червня, на гонщиків чекає ще один здебільшого рівнинний етап – 207 км з Бріуда до Шарантонне.

Критеріум Дофіне Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Джонатан Мілан

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