Педерсен здобув четверту перемогу на Джиро д’Італія-2025

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем 13 етапу супербагатоденки Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 23 травня, гонщики подолали 180 км горбистої дистанції із Ровіго у Віченцу з фінішем у підйом 4-ї категорії.

Маршрут 13 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

У спринті з пелотону Педерсен випередив бельгійця Воута Ван Арта із команди Visma Lease a Bike. Для данця це четверта перемога на поточній Джиро.

🔻A display of sheer power, and a podium with some of the biggest names of this Corsa Rosa



🔻Una dimostrazione di pura potenza, e un podio con alcuni dei grandissimi nomi di questa Corsa Rosa.



⏪ The @continental_it Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/c08eqIAUQy — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2025

Топ-3 на етапі з відставанням у 2 секунди замкнув мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates. Це дозволило йому закріпити своє лідерство у загальному заліку Джиро.

Результати 13 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 22 травня, 12-й етап виграв Олав Коой. У суботу в рамках 14 етапу гонщики подолають 193 км рівнинного етапу з Тревізо до словенської Нової Горіци.