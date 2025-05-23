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Педерсен здобув четверту перемогу на Джиро д’Італія-2025

Олег Дідух — 23 травня 2025, 18:15
Педерсен здобув четверту перемогу на Джиро д’Італія-2025
Мадс Педерсен
Getty Images

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем 13 етапу супербагатоденки Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 23 травня, гонщики подолали 180 км горбистої дистанції із Ровіго у Віченцу з фінішем у підйом 4-ї категорії.

Маршрут 13 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 13 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

У спринті з пелотону Педерсен випередив бельгійця Воута Ван Арта із команди Visma Lease a Bike. Для данця це четверта перемога на поточній Джиро.

Топ-3 на етапі з відставанням у 2 секунди замкнув мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates. Це дозволило йому закріпити своє лідерство у загальному заліку Джиро.

Результати 13 етапу:

Загальний залік:

Вчора, 22 травня, 12-й етап виграв Олав Коой. У суботу в рамках 14 етапу гонщики подолають 193 км рівнинного етапу з Тревізо до словенської Нової Горіци.

Джиро д'Італія Воут Ван Арт Мадс Педерсен Ісаак Дель Торо

Джиро д'Італія

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