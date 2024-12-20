Презентовано маршрут Вуельти-2025

У четвер, 19 грудня в Мадриді відбулася презентація маршруту велобагатоденки Вуельта-2025.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

Наступного року Вуельта відбудеться з 23 серпня до 14 вересня. У цей період відбудуться 21 етап сумарною дистанцією 3138 км з двома днями відпочинку. У 2025 році гонка відбудеться у ювілейний, 80-й раз в історії.

Вуельта вперше в історії стартуватиме в Італії, у Турині. Сумарно регіон П’ємонт прийме перші три етапи та старт четвертого, по ходу якого гонка перемістить на територію Франції. Також, окрім Іспанії, Вуельта завітає до Андорри. Завершиться гонка спринтерським етапом до Мадриду.

У програмі заплановано 19 групових етапів та 2 гонки з роздільним стартом: командна на 20 км на п’ятому етапі та особиста на 26 км на 18 етапі. З 19 групових етапів 4 будуть рівнинними, 6 – горбистими та 9 – гірськими.

Ключовим етапом, найімовірніше, стане 13-й з гірським фінішем на Альто дель Англіру – одному із найскладніших підйомів у шосейному велоспорті.

Чинним переможцем Вуельти є словенський гонщик команди Red Bull Bora Hansgrohe Прімож Рогліч.

Нагадаємо, у середу пішов з життя легендарний велогонщик Рік Ван Лоой.