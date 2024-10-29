Презентовано маршрут Тур де Франс-2025

У вівторок, 29 жовтня у Парижі відбулася презентація маршруту Тур де Франс-2025.

Про це повідомляє офіційний сайт гонки.

Наступного року "Велика петля" відбудеться з 5 по 27 липня. У цей період відбудуться 21 етап сумарною дистанцією 3320 км з двома днями відпочинку

Тур-2025 розпочнеться на півночі Франції, у Ліллі. З 21 етапу 2 будуть індивідуальними гонками з роздільним стартом: рівнинна дистанція на 33 км зі стартом і фінішем у Кані на 5 етапі та гірська розділка на 11 км між Луданв’єлем та гірською вершиною Пейрагуд на 13 етапі.

Наприкінці другого тижня пелотон заїде у Піренеї, на третьому тижні – в Альпи. Третій тиждень розпочнеться з етапу з фінішем на легендарній горі Мон Вонту в Провансі.

Сумарно з 21 етапу 7 будуть за рельєфом гірськими, 8 – рівнинними і 6 – горбистими.

Завершиться Тур-2025 традиційним спринтерським "етапом дружби" на Єлисейських полях у Парижі. Нагадаємо, у 2024 році "Велика петля" вперше в своїй історії фінішувала за межами столиці Франції – у Ніцці. Це було пов’язано з підготовкою Парижу до літньої Олімпіади.

14 липня, коли у Франції відзначається національне свято, День взяття Бастилії, у 2025 році припаде на понеділок. У зв’язку з цим перший день відпочинку відбудеться на день пізніше, ніж зазвичай – після десятого етапу.

Тур-2025 жодного разу не покине територію Франції. Цього року гонка стартувала в Італії.

Нагадаємо, чинним переможцем Тур де Франс є Тадей Погачар, у поточному році він виграв гонку втретє в кар’єрі.