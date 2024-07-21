Погачар на мажорній ноті виграв Тур де Франс-2024 та повторив досягнення 26-річної давнини

Словенський велогонщик Тадей Погачар команди UAE Team Emirates став переможцем Тур де Франс-2024.

25-річний словенець виграв індивідуальну гонку із роздільним стартом на 21 етапі Туру та зберіг лідерство у загальному заліку велобагатоденки.

Для Погачара це третя перемога на Турі після тріумфів у 2020 та 2021 роках.

Загальний залік Тур де Франс-2024

Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) Йонас Вінгегор (Данія, Team Visma) Ремко Евенпул (Бельгія, Soudal Quick-Step) Жоао Алмейда (Португалія, UAE Team Emirates) Мікель Ланда (Іспанія, Soudal Quick-Step) Адам Ятес (Велика Британія, UAE Team Emirates) Карлос Родрігес (Іспанія, Ineos Grenadiers) Маттео Йоргенсон (CША, Team Visma) Дерек Гі (Канада, Israel - Premier Tech) Сантьяго Буітраго (Колумбія, Bahrain Victorious)

Зазначимо, що Погачар став перший велогонщиком за 26 років, який зумів виграти Джиро д'Італія та Тур де Франс протягом одного сезону. Востаннє це вдавалося легенді велогонок, італійцеві Марко Пантані у 1998 році. Загалом Погачар став восьмим, кому підкорилось подібне досягнення в історії.