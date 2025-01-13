Презентовано маршрут Джиро д’Італія-2025

У понеділок, 13 січня в Римі відбулася церемонія презентації маршруту велобагатоденки Джиро д’Італія-2025.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

Цього року "Корса роза" відбудеться з 9 травня до 1 червня. У цей період відбудеться 21 етап сумарною дистанцією в 3413 км з трьома днями відпочинку замість звичних двох.

Джиро-2025 стартуватиме за кордоном: вперше в історії гонка завітає до Албанії де відбудуться перші три етапи. Фінішуватиме гонка рівнинним груповим етапом до Риму.

Всього заплановано 19 групових етапів та дві індивідуальні розділки: на 2 етапі в Тірані на 13,7 км та на 10 етапі між Луккою та Пізою на 28,6 км. З 19 групових етапів 5 будуть з гірськими фінішами.

Нагадаємо, чинним переможцем Джиро д’Італія є словенець Тадей Погачар з команди UAE Emirates. Очікується, що у 2025 році захищати свій титул він не приїде.