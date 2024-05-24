Вендрам завдяки сольній атаці з відриву виграв 19 етап Джиро д’Італія
Італійський велогонщик команди Decathlon AG2R La Mondiale Андреа Вендрам виграв 19 етап багатоденки Джиро д’Італія-2024.
Пелотон стартував у провінції Удіне, а завершилася гонка в Беллуно. Загальна відстань 19 етапу — 157 кілометрів.
Вендрам зміг вибитися в лідери завдяки сольній атаці з відриву. Це його друга перемога на етапах Джиро в кар’єрі.
Другим став іспанець Пелайо Санчес (Movistar Team), а третє місце посів німець Георг Штайнхаузер (ГеEF Education EasyPost). Рожевою майкою лідера продовжує володіти словенець Тадей Погачар (UAE Team Emirates).
Нагадаємо, напередодні першим фінішував бельгієць Тім Мерлір, який у фантастичному фініші випередив Джонатана Мілана.