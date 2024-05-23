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Мерлір у фантастичному фініші здобув перемогу на 18 етапі Джиро д'Італія

Олександр Булава — 23 травня, 18:17
Мерлір у фантастичному фініші здобув перемогу на 18 етапі Джиро д'Італія

Відбувся 18 етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув бельгійський гонщик командиSoudal Quick-Step Тім Мерлір.

Бельгієць у спринті випередив італійського гонщика Джонатана Мілана з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович). Для нього це була друга перемога на турі.

Рівнинний етап нинішньої велобагатоденки з одним підйомом четвертої категорії стартував у провінції Тренто, а фінішував у провінції Падуя (регіон Венеція). Гонщики проїхали 178 км.

Лідерську рожеву майку після 18 етапів зберігає Погачар. Напередодні словенський гонщик UAE Emirates здобув свою п'яту перемогу на турі.

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