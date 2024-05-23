Мерлір у фантастичному фініші здобув перемогу на 18 етапі Джиро д'Італія
Відбувся 18 етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув бельгійський гонщик командиSoudal Quick-Step Тім Мерлір.
Бельгієць у спринті випередив італійського гонщика Джонатана Мілана з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович). Для нього це була друга перемога на турі.
Рівнинний етап нинішньої велобагатоденки з одним підйомом четвертої категорії стартував у провінції Тренто, а фінішував у провінції Падуя (регіон Венеція). Гонщики проїхали 178 км.
Лідерську рожеву майку після 18 етапів зберігає Погачар. Напередодні словенський гонщик UAE Emirates здобув свою п'яту перемогу на турі.