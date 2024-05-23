Мерлір у фантастичному фініші здобув перемогу на 18 етапі Джиро д'Італія

Відбувся 18 етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув бельгійський гонщик командиSoudal Quick-Step Тім Мерлір.

Бельгієць у спринті випередив італійського гонщика Джонатана Мілана з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович). Для нього це була друга перемога на турі.

🚴🇮🇹 | De tweede van Tim Merlier, jawel! De Belg kan het ook in week 3 en profiteert van suboptimale positionering van de paarse trui 🟣 Al kwam Milan nog in de buurt... 🙌🇧🇪 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/WIMlbF2hTl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 23, 2024

Рівнинний етап нинішньої велобагатоденки з одним підйомом четвертої категорії стартував у провінції Тренто, а фінішував у провінції Падуя (регіон Венеція). Гонщики проїхали 178 км.

Лідерську рожеву майку після 18 етапів зберігає Погачар. Напередодні словенський гонщик UAE Emirates здобув свою п'яту перемогу на турі.