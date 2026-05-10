Джиро д’Італія. Маньє здобув другу перемогу

Французький велогонщик команди Soudal Quick Step Поль Маньє став переможцем третього етапу Джиро д'Італія-2026. У неділю, 10 травня, гонщики подолали 174 км здебільшого рівнинної дистанції з Пловдіва до Софії.

Маршрут 3 етапу giroditalia.it

Доля етапу вирішувалася у фінішному спринті з пелотону, в якому Маньє випередив італійця Джонатана Мілана з Lidl Trek і нідерландця Ділана Груневегена з Unibet Rose Rockets.

Paul Magnier doubles down in Bulgaria ⚡️⚡️



The Soudal Quick-Step man times his sprint to perfection to pick up a second stage win at the Giro. pic.twitter.com/QBI6cyJCnx — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 10, 2026

Для Маньє це друга перемога на нинішній Джиро – раніше він виграв перший етап. Рожеву майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах уругваєць Гільєрмо Сілва з XDS Astana, який напередодні виграв другий етап.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 11 травня, на Джиро д'Італія-2026 перший день відпочинку, під час якого гонка повернеться у Італію. У вівторок, 12 травня, на спортсменів чекають 144 км здебільшого рівнинної дистанції з Катандзаро до Козенци.