Грегуар виграв перший етап Туру Швейцарії

Французький велогонщик команди Groupama FDJ Ромен Грегуар став переможцем першого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарції. Сьогодні, 15 червня, спортсмени подолали 129 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Кюсснахті.

Маршрут 1 етапу Туру Швейцарії-2025 procyclingstats.com

У боротьбі з відриву Грегуар на 20 секунд випередив співвітчизника Кевіна Воклена із Arkea B&B Hotels і нідерландця Барта Леммена із Visma Lease a Bike. Пелотон програв Грегуару 3 хвилини та 12 секунд.

Для Грегуара це друга перемога на рівні Світового туру за кар’єру. Минулого року він виграв етап на Турі Країни Басків.

Результати першого етапу:

У понеділок, 16 червня, в рамках другого етапу гонщики подолають 177 км горбистої дистанції з Арау до Шварцзеє.

Раніше Тадей Погачар виграв Критеріум Дофіне-2025.