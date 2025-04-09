Українець Царенко виграв етап на гонці Про серії

Український велогонщик команди Solution Tech Vini Fantini Кирило Царенко став переможцем третього етапу китайської багатоденки Тур Хайнаня. У фінішному спринті він випередив румуна Крістіана Раіляну з Li Ning Star. Топ-3 замкнув еритреєць Хенок Мулубрхан із XDS Astana.

Цей успіх дозволив Царенку очолити загальний залік багатоденки за два етапи до фінішу. Для 24-річного українця це перша в кар’єрі перемога на рівні Про серії (Проконтинентального туру) – другого за силою дивізіону шосейного велоспорту.

У поточному сезоні Царенко брав участь у двох знаменитих італійських одноденках Світового туру – Страде Б’янке та Мілан – Сан Ремо, де посів 83 і 78 місця відповідно.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 8 квітня, Калеб Юен виграв другий етап Туру Країни Басків.