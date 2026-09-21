Козоріз не потрапив у топ-40 молодіжної розділки на ЧС-2026, "золото" Нідерландів

Український велогонщик Данило Козоріз посів 41 місце з 68 учасників у індивідуальній розділці серед молоді (до 23 років) на чемпіонаті світу 2026 року в канадському Монреалі. Гонщики подолали 31 км рівнинної дистанції.

Маршрут юніорської розділки на ЧС-2026 Procyclingstats.com

Козоріз програв 3 хвилини та 26 секунд переможцеві, Раяну Галу з Нідерландів. Він на 7 секунди випередив найближчого переслідувача, італійця Ніколаса Мілезі. Компанію на подіумі їм склав іспанець Ектор Альварес.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу молодіжну розділку на чемпіонаті світу-2026 виграла австралійка Фелісіті Вілсон-Хаффенден. У вівторок, 22 вересня, на мундіалі в Монреалі буде розіграно ще два комплекти нагород: в індивідуальних розділках серед юніорів (вікова категорія до 19 років).