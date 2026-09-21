Українка Ушакова – в топ-30 молодіжної розділки на ЧС-2026, "золото" для Австралії

Українська велогонщиця Мілана Ушакова посіла 26 місце з 52 учасниць жіночої індивідуальної розділки серед молоді (вікова категорія до 23 років) на чемпіонаті світу 2026 року в канадському Монреалі. Спортсменки подолали 20,1 км рівнинної дистанції.

Маршрут жіночої розділки серед молоді Procyclingstats.com

Ушакова програла 2 хвилини та 12 секунд чемпіонці, австралійці Фелісіті Вілсон-Хаффенден. Вона на 28 секунд випередила нідерландку Нінке Вінке. Топ-3 замкнула бельгійка Лука Фірстрате, яка програла 45 секунд.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічу розділку серед еліти виграв Ремко Евенепул. Також у понеділок, 12 вересня, на чемпіонаті світу-2026 буде розіграно ще один комплект нагород – у чоловічій розділці в молодіжній віковій категорії (до 23 років).