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Українка Ушакова – в топ-30 молодіжної розділки на ЧС-2026, "золото" для Австралії

Олег Дідух — 21 вересня 2026, 18:30
Українка Ушакова – в топ-30 молодіжної розділки на ЧС-2026, золото для Австралії
Мілана Ушакова
UAE Team ADQ

Українська велогонщиця Мілана Ушакова посіла 26 місце з 52 учасниць жіночої індивідуальної розділки серед молоді (вікова категорія до 23 років) на чемпіонаті світу 2026 року в канадському Монреалі. Спортсменки подолали 20,1 км рівнинної дистанції.

Маршрут жіночої розділки серед молоді
Маршрут жіночої розділки серед молоді
Procyclingstats.com

Ушакова програла 2 хвилини та 12 секунд чемпіонці, австралійці Фелісіті Вілсон-Хаффенден. Вона на 28 секунд випередила нідерландку Нінке Вінке. Топ-3 замкнула бельгійка Лука Фірстрате, яка програла 45 секунд.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічу розділку серед еліти виграв Ремко Евенепул. Також у понеділок, 12 вересня, на чемпіонаті світу-2026 буде розіграно ще один комплект нагород – у чоловічій розділці в молодіжній віковій категорії (до 23 років).

Чемпіонат світу з велоспорту Мілана Ушакова

Чемпіонат світу з велоспорту

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