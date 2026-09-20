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Зірковий велогонщик оплатив поїздку на чемпіонат світу-2026 гонщикам молодіжної збірної Данії

Олег Дідух — 20 вересня 2026, 13:39
Зірковий велогонщик оплатив поїздку на чемпіонат світу-2026 гонщикам молодіжної збірної Данії
Мадс Педерсен
Getty Images

Відомий данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен оплатив поїздку на чемпіонат світу-2026 з велоспорту двом гонщикам молодіжної збірної Данії.

Про це повідомляє IDL Pro Cycling.

Збірна Данії виборола квоту в 6 гонщиків на групову гонку серед молоді (вікова категорія до 23 років) на чемпіонаті світу 2026 року. Проте місцева федерація велоспорту через брак коштів була готова оплатити поїздку в Монреаль лише 4 гонщикам.

На допомогу прийшов Педерсен. Він виставив на аукціон своє екіпірування з Тур де Франс-2026: шолом, рукавички, стартові номери та зелену майку найкращого спринтера, яку він виборов на Турі.

На виручені кошти Педерсен оплатив поїздку на чемпіонат світу ще двом гонщикам молодіжної збірної. Це дозволить Данії використати повну квоту на групову гонку U-23, яка відбудеться наступної п'ятниці, 16 вересня.

Чемпіонат світу з велоспорту Мадс Педерсен

Мадс Педерсен

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