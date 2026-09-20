Ройссер вдруге поспіль стала чемпіонкою світу в розділці, Кононенко у топ-30

Перший комплект нагород чемпіонату світу 2026 року з велоспорту в канадському Монреалі розпочався в неділю, 20 вересня, жіночою гонкою з роздільним стартом серед еліти. Спортсменки подолали 39,2 км рівнинної дистанції.

Маршрут розділки на ЧС-2026 ProCyclingStats

Перемогу здобула іменинниця Марлен Ройссер, яка сьогодні святкує свій 35-й день народження. Швейцарка на 40,1 секунди випередила британку Зої Бекстед. Бронзу завоювала німекня Франциска Кох, яка програла чемпіонці 45,5 секунди. Для Ройссер це другий поспіль титул чемпіонки світу в розділці – в 2025 році в Руанді також перемогла вона.

Україну в цій гонці представляла Валерія Кононенко, яка посіла 27 місце з 47 учасниць, програвши переможниці 5 хвилин і 41 секунду.

Підсумкові результати:

Також у неділю, 20 вересня, на ЧС-2026 буде розіграний комплект нагород у чоловічій розділці серед еліти. Гонка розпочнеттся о 19:45 за Києвом.