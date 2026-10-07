Українці потрапили у топ-30 юніорських розділок на чемпіонаті Європи-2026

Одразу три українські велогонщиці потрапили в топ-30 22-кілометрової розділки юніорок (вікова категорія до 19 років) на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. Йдеться про Дарію Яценко, Кіру Дубініну та Анастасія Фурник, які посіли 26, 27 і 28 місця відповідно.

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Сумарно в гонці взяли участь 41 спортсменка. Перемогу здобула іспанка Алехандра Нейра, яка випередила бельгійку Лауру Фіве та литовку Аугусте Мікутіте.

Підсумкові результати (жінки):

У чоловіків "золото" в юніорській розділці також завоювала Іспанія – зусиллями Бенхаміна Новаля, який раніше став абсолютним чемпіоном світу серед юніорів. Він випередив данця Мальте Рісб'єрга та бельгійця Віка Де Смета.

Найкращим із українців став Дмитро Старовойтов, який посів 28 місце. Антон Ситніков і Владислав Голяк посіли 36 і 48 місця з 63 учасників відповідно.

Підсумкові результати (чоловіки):

Напередодні в дорослій змішаній естафеті Україна посіла останнє, 6 місце.